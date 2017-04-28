Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında duruşma savcısı esastan mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Gökhan Şahin Sönmezateş ile görüştüğü ileri sürülen pilot Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın delil yetersizliği nedeniyle beraatını ve tahliyesini talep etti.



Muğla 2'nci Ağır Ceza mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davsında duruşma savcısı esastan mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, FETÖ/PDY üst düzey imamlarının Ankara'da Adil Öksüz'ün de yer aldığı silahlı darbe teşebbüsünün planlandığı toplantıya aktif olarak sanıklardan Gökhan Sönmezateş'in katıldığını, Cumhurbaşkanına yönelik suikastın planlanmasının, sanık Gökhan Sönmezateş tarafından gerçekleştiğini, eylemde MAK, SAT ve ÖKK timlerin kullanıldığını, MAK Timinin Taner Berber, ÖKK timinin Şükrü Seymen, SAT timinin Özay Cödel tarafından belirlendiğini ve liderlik ettiklerini, Gökhan Sönmezateş'in Semih Terzi ile darbe sırasında telefonda görüştüklerini, eylemin Gökhan Sönmezateş tarafından sanıklar MAK Timi Komutanı Taner Berber, ÖKK lideri Şükrü Seymen ile telefonla irtibat kurarak yönettiğini söyledi.



Savcı mütalaasında, sanıklardan Ali Yazıcı'nın darbe akşamı Çiğli'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin bilgisini Gökhan Sönmezateş'e verdiğini, Sönmezateş'in bu bilgiyi teyit ettirdiğini, Marmaris'te meydana gelen çatışmada şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in vücuduna isabet eden 4 kurşundan en az birinin Şükrü Seymen'in kullandığı silahtan çıktığını, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in uzaktan gerçekleşen uzun namlulu silahtan çıkan ve vücuduna isabet eden 1 kurşunla hayatını kaybettiğini, sanıkların çatışmalarda kasten öldürme eylemini 14 kez gerçekleştirdiklerini açıkladı.



Duruşma savcısı, firari sanıklar Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyalarının tefrikine (ayrılmasına), Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Muğla'daki davadan delil yetersizliği nedeniyle beraatını ve tahliyesini istedi. Savcı, 47 sanıklı davada geriye kalan 43 sanık hakkında TSK bünyesinde yer alan 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olmak, anayasal düzeni bozmak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini işlevsiz hale getirmek, Cumhurbaşkanı'na suikast, tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle Türkiye Büyük Millet Meclisini, kurum ve kuruluşları bombalamak, Genel Kurmay Başkanını rehin almak, TRT aracılığı ile sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan etmek, çok sayıda kişiyi şehit etmek ve yaralamak suçlarından anayasanın ilgili maddeleri uyarınca tutukluluk hallerinin devamına ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. - MUĞLA