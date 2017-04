Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'e müdahalede bulunan doktor ile adli tıp uzmanı tanık olarak dinlendi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanıklardan Özel Ahu Hastanesi Acil Pratisyen hekimi Erdal Doğru, olay gecesi Turban Oteli Müdür Yardımsının telefonla aradığını, otelde çatışma çıktığını bazı müşterilerin ayaklarından yaralandığını belirterek, ambulans talebinde bulunduğunu söyledi. Doğru, "Sağlık memurları ile ambulansa binerek Turban otelin arkasında bulunan personel lojmanlarının bulunduğu bölgeye gittiğimizde kimseyi göremedik. Bu esnada helikopter sesi ve silah seslerini duyuyordum. Bulunduğum bölgede kimse olmayınca siteler yoluna indik ve Turban kavşağına doğru yöneldik. Bu esnada kavşakta polis ekipleri gördük. Polisler otel bölgesinde yaralıların bulunduğunu söylediler. Ambulansa binen polisler ile o bölgeye gittik. Orada zırhlı bir araç vardı. Nedip Cengiz Eker ile birlikte hafif yaralı iki polis memurunu aldık. İlk yaptığım incelemede polis memuru Nedip Cengiz Eker'in ex olduğunu tespit ettim. Hastaneye giderek ambulansta bulunan kişileri bıraktım. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in sol göğüs bölgesinde bulunan geniş bir yara bulunuyordu. Gördüğümüz kurşun yaralamalarında giriş bölgesi daha küçük olurdu. İlk kez böyle bir yarayla karşılaştım. Yaranın bulunduğu bölgede doku açılması vardı ve barut izi yoktu. Bu nedenle yaranın delici veya kesici bir alet ile gerçekleştirildiği yönünde rapor tutuldu" dedi.



Rapordaki saat yanlışlığı



Mahkeme başkanının Nedip Cengiz Eker adına hazırlanan raporda ölüm saatindeki yanlışlığın neden kaynaklandığı sorusunu Doğru, "Ölüm saati ile ilgili olarak raporda yazılan saat sağlık görevlisi tarafından yanlış yazılmış. Daha sonra kontrol edildi kayıtlar incelendi ve bu düzeltildi. Rapordaki saat ve tarih bu nedenle yanlış yazılmış" diye cevapladı.



Uzun namlulu silahla vurulmuş



Mahkeme heyeti daha sonra şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in otopsisini gerçekleştiren Adli Tıp Uzmanı Bülent Savran'ı tanık olarak dinledi. Adli Tıp Uzmanı Savran'ın 'Bilirkişi' olarak dinlenmesini sanıklar itiraz etti. Nedip Cengiz Eker'in ölüm raporunda imzası bulunduğunu belirten sanıklar raporda imzası bulunan birisinin bilirkişi olamayacağını belirttiler. Duruşma savcısı tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti oy birliği ile Bülent Savran'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Savran ifadesinde Nedip Cengiz Eker'in sol göğüs bölgesinde uzun namlulu silah yaralanmalarında görülen izlerin bulunduğunu belirterek, "Alışık olmayan gözler bu izleri farklı şekillerde yorumlayabilir. Sırtta mermi çekirdeğini tespit ettik. Yaranın da ateşli silah yaralanmasından kaynaklandığı yönünde rapor tuttum. Yaranın uzun namlulu silaha ait olduğu belli. Harp silahları yaralanmalarında büyük yaralanmalar görülebilir" dedi.



'Kuzgun' ve 'Şapka' kod adlı itirafçılar tanık olarak dinlenecek



Duruşma saat 21.40'da sona ererken Çarşamba günü saat 09.30, gizli tanık olarak adı geçen ve daha sonra deşifre olan itirafçı 'Şapka' kod adlı eski Albay Hakan Bıyık ve itirafçı 'Kuzgun' kod adlı eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın SEGBİS sistemi ile tutuklu bulundukları cezaevinden tanık olarak ifadeleri alınacak. - MUĞLA