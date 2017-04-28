Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davası 4 Mayıs'a Ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili dava 4 Mayıs 2017 Perşembe gününe ertelendi.



Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada sanıklar ve sanık avukatları, toplanan delillere karşı beyanda bulunacaklarını, ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle bunu yapamayacaklarını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, 1 Mayıs'ın resmi tatil, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde de mahkemenin başka bir duruşması olması nedeniyle duruşma 4 Mayıs Perşembe günü saat 09.15'e erteledi. - MUĞLA