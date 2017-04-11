Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılanan İş Adamı Serbest Bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş adamı, ilk duruşma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iş adamı A.V.'nin yargılanmasına başlandı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında işadamı A.V., ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.V.'nin yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek. - KASTAMONU