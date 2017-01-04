Cumhurbaşkanına Hakaretten Gözaltına Alınan Öğretim Görevlisi Serbest Bırakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine sınav sorusunda hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğretim görevlisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "29 Aralık 2016'da ulusal, yerel ve sosyal medya sitelerinde yer alan Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda yapılan Temel Hukuk dersi sınavında 'Recep Eliuzun, Emine Eliuzun, Bilal Eliuzun' gibi ibareler kullanmak suretiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini kastederek öğrencilere kastı aşan sınav soruları sorulduğu yönünde haberler yapılması üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.C. isimli şüpheli bugün Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmiş, alınan ifadesi sonucunda, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan şüphelinin akademik personel olması ve suçu görevi sırasında işlemesi nedeniyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca soruşturmasının Fırat Üniversitesi Rektörlüğünce yapılması gerektiğinden dosyanın Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine karar verildiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan ise mevcut delil durumu göz önüne alınarak adli kontrol tedbiri uygulanması talebi ile Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, hakimlikçe yapılan sorgusuna müteakip adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam etmekte olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



Öğretim görevlisi T.C., görevli olduğu Fırat Üniversitesi'nden dün ihraç edilmişti. - ELAZIĞ