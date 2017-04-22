Cumhurbaşkanına Hakaretten 3 Kişi, Tutuklandı

IĞDIR'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 9 kişi yakalandı. Geçen 18 Nisan günü yakalanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - Iğdır