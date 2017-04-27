Cumhurbaşkanına Hakarete Gözaltı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyon sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli operasyon kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.



Ekipler hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliyi gözaltına aldığı sırada aile fertlerinden S.S.S. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.S.S, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eskişehir'de FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.