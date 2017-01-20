Cumhurbaşkanına Hakaret ve Terör Propagandasına Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanına Hakaret ve Terör Propagandasına Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde ikamet eden Ö.Ö'yü (33) soysal paylaşım hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö. tutuklandı.

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