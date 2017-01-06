MUĞLA'da yaşayan 26 yaşındaki Ö.S., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte garsonluk yapan Ö.S.'yi, geçen çarşamba günü, sosyal paylaşım sitesi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu gerekçesiyle Kötekli Mahallesi'ndeki evine gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen Ö.S., dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Muğla
Cumhurbaşkanına Hakaret İddiasıyla Gözaltına Alındı
MUĞLA'da yaşayan 26 yaşındaki Ö.S., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
MUĞLA'da yaşayan 26 yaşındaki Ö.S., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads