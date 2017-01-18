Cumhurbaşkanına Hakaret İçeren Bildiriye 3 Gözaltı

Adana'da dağıttıkları bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 3 kişinin bildiri dağıttığı ve bu bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bildiri dağıtan kadın D.A. ve erkek H.K.B. ile N.S.M.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar daha sonra "Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. - ADANA