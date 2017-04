Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri, halkı izinsiz gösteri ve toplantılara çağırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, vatandaşlara izinsiz gösteri ve toplantılara katılmaları çağrısında bulundukları ileri sürülen G.K., M.K., O.K. ve E.T. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. M.K. ve O.K. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR