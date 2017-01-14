Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Halkevi Üyeleri Adliyede

ADANA'da yeni anayasa paketi ve başkanlık sistemi karşıtı bildiri dağıtarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Halkevleri üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi.



Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde bildiri dağıtın Adana Halkevi üyesi S.H., M.A., P.E.A. ve B.Ş.'yi gözaltına aldı. Dağıttıkları bildiriyi inceleyen ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren yazılar olduğunu belirledi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile sorgulanan 1'i erkek 4 kişi adliyeye sevk edildi.



- Adana