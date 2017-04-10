Cumhurbaşkanına Beste Yaptı, Internet Fenomeni Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için beste yaparak fenomen olan 83 yaşındaki Üveye Çetin'in videoları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için beste yaparak fenomen olan 83 yaşındaki Üveye Çetin'in videoları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet adamlarına sevgisi ile tanınan Üveye Çetin'in videoları 16 Nisan referandum u öncesinde de sosyal medya ve paylaşım sitelerinde büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kez izlenen videolar, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılıyor.
NASIL FENOMEN OLDU
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in ziyaret ettiği Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilatsyon Merkezinde karşılaştığı 83 yaşındaki Üveye Çetin, bir anda aklına gelen cümlelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için beste yapıp şarkılar söylemişti. Zılgıtla farklı silah seslerinin taklidini de yapan Üveye nine, geçen yıl Kurban Bayramı'nda huzurevini ziyarete gelen Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı da zılgıtlarla karşılamış ve bir beste de Vali Yerlikaya için yapmıştı. Kürt Üveye ninenin bir anda bestelediği şarkısında, "Vali gelir arkamdan, ben korkmam kaymakamdan" ifadelerini kullanması ise Vali Yerlikaya'yı kahkahaya boğmuştu.
(Serhat Demir/İHA)