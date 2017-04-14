Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Sözleri Yeterlidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eyalet sistemi tartışmaları üzerinden yapılan yorumlarla ilgili, "Referanduma 2 gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar, bunları da bazı gazetelerde, bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyorlarsa açıkça söylüyorum. 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandum una sayılı saatler kala katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Referandum sandıklarından 'evet' oyu çıkması halinde Türkiye'nin geri dönüşü olmayan bir sürece gireceğine işaret eden Bahçeli, "Millet iradesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' derse, bunun geriye dönüşü olmaz. Böyle bir şeyi düşünmemek lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha etkin bir hale nasıl getireceğimiz noktasında insanlarımızın bu konular üzerinde düşünmesi gerekir. Bunun geriye dönüşü olmaz, olmamalıdır. Bu aşamadan sonra zaten olmaz" şeklinde konuştu.



MHP'nin içinde yer alan 'hayırcı' çevreler hakkında konuşan Bahçeli, "Bazıları var 'yüzde 80 hayırcı' diyor. Neye göre söylüyor bilmek gerek. MHP'nin içinde büyük tahribat yapmaya yönelik faaliyetler yapmanın kaynağı nedir, amaçları nelerdir? Bütün bunları dikkate alan bir çalışmamız var. Zaten var da daha da genişletilmiş haliyle getireceğiz" dedi.



"PARTİMİZ İÇİNDE FETÖ İLE İLİŞKİLİ OLAN MİLLETVEKİLLERİNİ BİLİYORUM"



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi olan MHP'li vekillerden bahseden Bahçeli, "Partimiz içinde FETÖ ile ilişkili olan milletvekillerini biliyorum. O kadar çok fazla yok bizde. Anadolu'da teşkilatlarda vardır, il başkanları arasında sızmalar olmuş. Siyasallaşma süreciyle ele geçiremeyecekleri için anlaşıldığı andan itibaren farklı uygulamalara girildi. Olağanüstü kurultay meselesi durup dururken ortaya konuyorsa, demokratik haktır ama böyle bir anlayışla bugün için söylemiyorum ama dikkate almaz lazım. Partinin Genel Başkanı önemli bir rahatsızlıkla 16 Ocak'ta ameliyat geçirdiği gün '700 imza topladık' diye olağanüstü kongre için müracaat etmenin insani boyutunu birisinin anlatması lazım" ifadelerini kullandı.



"EYALET SİSTEMİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'IN SÖZLERİ YETERLİDİR"



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin eyalet sistemiyle ilgili demeçleri hakkında yaptığı yoruma şu sözlerle açıklık getirdi:



"Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleri yeterlidir. Sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş. Bir anı düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı tesis açılışı gerekçesiyle Türkiye'yi çok önemli bir programa aldı ve gezdi. Sayın Başbakan olağanüstü bir performans içerisinde gece gündüz televizyonlara çıkıyor. Bütün bunları yaparken de 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalışıyor. Biz bunları takip ediyoruz. Biz de zaman zaman cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bir partinin genel başkanı ve başbakanı, seçilmiş cumhurbaşkanı, ağzına eyalet sistemi almıyorsa, bunu danışman söylüyorsa, bu danışman da cumhurbaşkanının danışmanı ise aklınıza 2 soru geliyor. Bundan bilgisi var mı, 'ben söyleyemiyorum sen söyle' mi diyor, yoksa bu danışman sabote mi ediyor? 'Bende olsa atarım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz kendi bileceği iş."



"'EVET' ÇİFTE SU VERİLMİŞ ÇELİK GİBİDİR, PAZAR GÜNÜ KENDİNİ GÖSTERECEKTİR"



Dün katıldığı bir programda kullandığı kelimelerin insanların MHP'nin referandum daki tavrı konusunda kafalarını karıştırmasına müsaade etmeyeceklerini kaydeden Bahçeli, "Referanduma 2 gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar, bunları da bazı gazetelerde, bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyorlarsa açıkça söylüyorum. 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur. Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'evet' en çok şekilde temsil edilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de uygulanacaktır. Ülkücüyü bunlar saf, aptal mı zannediyor? Kesin olarak söylüyorum, 'evet' çifte su verilmiş çelik gibidir, pazar günü kendini gösterecektir" açıklamalarında bulundu.



(Musa Erdoğan /İHA)