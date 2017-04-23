Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan Çocuklara Sürpriz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyarete giden çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sürpriz yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyarete giden çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sürpriz yaptı.
TBMM Genel Kurulunda özel oturuma katıldıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile TBMM Başkanlık makamına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret için bekleyen çocukların yanına gitti.
Meclis Başkanı Kahraman ile görüşmek için bekleyen çocuklar bir anda karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlık yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına çağırdığı bir çocuk ile sohbet ederken, küçük öğrenciyi başından öptü.
=====================================================
İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:
>
İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi
>
İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri
>
>
>
>
İhlas Haber Ajansı hakkında
İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için
>