Cumhurbaşkanı TÜMSİAD Genel Kurulunda

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ile birlikte Gebze Şube yönetim kurulu, üyeleri ve 3 Bin kişinin katılım sağladığı Genel Kurul'da Yaşar Doğan 2.kez Genel Başkan seçildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan Genel Kurul toplantısı şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜMSİAD'ın 7.Genel kurul toplantısında bir konuşma yaptı. TÜMSİAD'ın 7.Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak ve derneğin çalışmalarında başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜMSİAD'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize hizmet etmenin yanında, Hakk'ın ve hakikatin yanındaki güçlü duruşunu sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi. İstihdamda yaptığı çağrıya iş dünyasının cevap vermesiyle bir sıçrama yaşandığını, faiz konusunda da ekonomideki güven ve istikrar ortamının güçlenmesine paralel olarak önümüzdeki dönemde olumlu adımlar atılacağına inandığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan halk oylaması sonucunu bekleyen herkesi harekete geçmeye davet ediyorum. Biliyorsunuz yatırımlar ve istihdamla ilgili çok ciddi teşvikler getirdik. Tüm firmalarımızın, tüm girişimcilerden bu teşviklerden yararlanarak işlerini büyütmeleri, geliştirmeleri, hızlandırmaları konusunda cesur adımlar atmalarını bekliyoruz. Bu ülkenin kullanılmayan her potansiyeli, hem bizim, hem iş adamlarımız açısından büyük bir kayıptır" dedi.