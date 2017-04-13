Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tgrt Haber'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını 'Referanduma Doğru Özel' programında cevaplayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını 'Referanduma Doğru Özel' programında cevaplayacak.
Referanduma 3 gün kala meydanlar ve sokakların nabzı ne?
Kararsızların seyri hangi yönde?
Doğu ve Güneydoğu'da seçmenin tercihi 'evet' mi 'hayır' mı olacak?
Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye ne kazandıracak?
Tek adamlık, diktatörlük suçlamalarının arkasında ne var?
Meclis nasıl daha güçlü hale gelecek?
Yeni sistemin kontrol ve denetim mekanizmaları neler?
Kılıçdaroğlu darbe gecesi kimlerle pazarlık ederek havaalanından kaçtı?
Referandum sonrası erken seçim olur mu?
Baraj düşerse sınır yüzde kaç olacak?
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevaplayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'Referanduma Doğru Özel' yayın, bu akşam saat 20: 00'de TGRT Haber-TGRT EU- TGRT Belgesel ve TGRT FM ortak yayını ile İstanbul merkezli 60, Anadolu'da 60 olmak üzere, toplam 120 televizyon kanalına yayın hizmeti veren İhlas Haber Ajansı (İHA) üzerinden canlı yayınlanacaktır.
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