Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ikby Başbakanı Neçirvan Barzani'yi Bugün İstanbul'da Kabul...
IHAAW134434-SIY/28-04-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’yi bugün İstanbul’da kabul edecek.
IHAAW134434-SIY/28-04-2017
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'yi bugün İstanbul'da kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, kabulün saat 16.00'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşeceğini belirtti. 28.04.2017 13: 44: 34 TSI
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