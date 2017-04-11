Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezegen Mehmet'e konuk oldu

"BEN 'HAYIR' DİYENLER TERÖRİSTTİR DEMEDİM""

Gezegen Mehmet'in, "Hayır' diyenler için PKK'lı, FETÖ'cü algısı oluştuğu"yla ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben 'hayır' diyenler teröristtir demedim. Ben 'Onları da anlayışla karşılarım' dedim. Ancak hayırı kim savunuyor? Kandil, bölücü başı, FETÖ, PKK 'Hayır' diyor mu? Diyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Bunlar birinci köprüye, FSM'ye, üçüncü köprüye, Marmaray'a da 'Hayır' dediler. Bunlara, 'Hayır' diyenlerle beraber olmayın diyorum ben... Vatanını seviyorsan, bu güzel hizmetleri yapanlarla beraber olmalısın" diyerek söylemlerinin çarpıtıldığını belirtti.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLMA DURUMU YOK""

Fesih yetkisi ve üçüncü kez aday olma durumu konusunda Erdoğan net konuştu; "Cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olma durumu yok. 'Fesih yetkisi' diye bir şey yok. Yeniden seçim kararı, parlamento uyarsa olur."

"Yenikapı ruhunu Sayın Bahçeli ile devam ettiriyoruz"

Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi hava alanından FETÖ'cülerle görüştüğünü, darbecilerle temasta olduğunu, sonra oradan ayrıldığını söyleyerek "Demek ki danışıklı dövüş" dedi. Erdoğan, "Yenikapı ruhunu Sayın Bahçeli ile devam ettiriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun o gece darbecilerle temasta olduğunu bilseydim, Yenikapı'ya kesinlikle davet etmezdim" dedi.

"BUNLAR DERSLERİNE ÇALIŞMIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda Yargı ile ilgili merak edilenleri anlatırken "Ülkeyi tek adam yönetecek" algısının yanlış olduğunun da altını çizdi. Erdoğan, "Şu an 21 asil, yedi yedek var. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine atama yapamıyor, cumhurbaşkanı ise dört atama yapıyor. Tamamını atamıyor" dedi. Erdoğan, ayrıca yeni düzenlemeyle gelecek sistem hakkında da bilgi vererek "Şimdi getirilecek sistemde HSK, 21'den 13'e düşüyo, yedi kişi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bu, beşte üç çoğunluğa uzlaşma gerektiriyor... Cumhurbaşkanı yine dört kişi atıyor. Yalan bu! Anayasa Mahkemesi'nde 11 asil dört yedek üye vardı. Tamamını cumhurbaşkanı atıyordu. Şimdi yeni öneride üye, 15'e düşüyor. Üçü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Cumhurbaşkanı 12 kişi atayacak. Bunlar derslerini çalışmıyorlar" dedi.