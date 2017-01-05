IHAAW152318-SIY/05-01-2017
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatı 2,5 TL olarak belirlenen Keçiören Metrosu'nun ayın 15'ine kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. 05.01.2017 15: 23: 18 TSI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fiyatı 2,5 TL Olarak Belirlenen Keçiören Metrosu'nun Ayın...
IHAAW152318-SIY/05-01-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatı 2,5 TL olarak belirlenen Keçiören Metrosu’nun ayın 15’ine kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
IHAAW152318-SIY/05-01-2017
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