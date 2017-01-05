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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fiyatı 2,5 TL Olarak Belirlenen Keçiören Metrosu'nun Ayın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fiyatı 2,5 TL Olarak Belirlenen Keçiören Metrosu'nun Ayın...

IHAAW152318-SIY/05-01-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatı 2,5 TL olarak belirlenen Keçiören Metrosu’nun ayın 15’ine kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fiyatı 2,5 TL Olarak Belirlenen Keçiören Metrosu'nun Ayın...

IHAAW152318-SIY/05-01-2017

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatı 2,5 TL olarak belirlenen Keçiören Metrosu'nun ayın 15'ine kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. 05.01.2017 15: 23: 18 TSI
NNNN - ANKARA

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