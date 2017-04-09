Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dadaşlarla Buluşuyor

16 Nisan tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de içeren Halk Oylaması öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Nisan Çarşamba günü Erzurum'a geliyor.



Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, miting ile alakalı yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Biz çok daha öncesinden büyük buluşma için hazırlıklarımızı sürdürmüştük. Mitingimiz Çarşamba günü İstasyon Meydanında 13.30'da yapılacak olup tüm Erzurumluları davet ediyoruz. Daha öncede belirttiğim gibi Evetçi Hayırcı demeden herkesin bu büyük buluşmaya gelerek bizatihi Cumhurbaşkanımızın beyanıyla Yeni Anayasa'da nelerin değiştirileceğini bilmelerini ona göre sandığa gitmelerini istiyoruz." - ERZURUM