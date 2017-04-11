Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bir Çok Radyonun Ortak Programına Konuk Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çok radyonun ortak programına konuk olduANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çok radyonun ortak programına konuk oldu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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