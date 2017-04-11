Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çok radyonun ortak programına konuk oldu



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.