SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Tv'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Tv'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Tv'de.
13 Nisan 2017 Perşembe 03:09
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
Beyaz Tv
'de...
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9493378] DailyMotion.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
Recep Tayyip Erdoğan
,
Tayyip Erdoğan
,
Cumhurbaşkanı
,
Recep Tayyip
,
Beyaz TV
,
R.T.E
8
60
20
Erkal'ı eve getiren şoför her şeyi anlattı: Kritik teklifi reddetmiş
Kuzey Kore savaş durumuna geçti!
Gölde cesedi bulunan file çoraplı genç kızın hikayesi yürek yaktı
ABD ve Rusya, Suriye konusunda yeniden anlaştı!
4 aylık karısını başka bir adamla basınca ortalık karıştı
Pet şişeler tarihe karışıyor! İşte su içerken kullanılacak yeni cisim
Michael Jakson'ın kızının göğsünde dikkat çeken detay
Hastane son durumunu açıkladı! İbrahim Erkal'dan kötü haber
İspanyolların damarına basan İngilizler fena dayak yedi
İstanbul'un göbeğinde acı manzara! Bir bir yere yığıldılar
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
The Economist algı yapmak isterken dalga konusu oldu!
Canlı yayında soru gerginliği: Kemal Bey gibi dolmuşsunuz
Akşener, referandum tahminini açıklayıp Başbakan'a mesaj verdi
HDP'nin mitinginde satırlı saldırı girişimi!
BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a ateşkes çağrısı
Erkek olduktan sonra, değişimi en net gösteren fotoğraf
Tarihe dikkat! Takipçisi Aleyna'yı ele verdi
Bayernli taraftarlardan Beşiktaşlı gönderme!
Diyarbakır'daki terör saldırını üstlendiler!
Rusya, Suriye konusunda bekleneni yaptı: Tasarı reddedildi
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
Şehit aileleri ve gazilerle buluşma gecesinde duygusal anlar
Diyarbakır'daki patlamada korkunç detay: 1 tonluk hainlik
Türkiye hakkında küstah açıklama: Kimyasalı bırakın domatese bakın
Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev organizasyona aday oluyor
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket! İstanbul için son oranı verdi
Vahşet anları kamerada! Sokak ortasında döve döve öldürdüler
Darbecilerin kamu kurumlarındaki çocukları için harekete geçildi
Anlaşma tamam! İşte Tolgay'ın yeni kulübü
'Peçeyi aç, 5 lira vereyim' diyen baba oğul bıçaklandı!
18 yaşında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Dünya devinin başına geçiyor
Savcıdan, bonzaiden ölen genç için ibretlik paylaşım!
Dünya devlerinin istediği Onur, resmen dibe vurdu
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
Giderayak talimat verdi: Bunu mutlaka alın
Avatar'dan hayranlarına dualı teşekkür
Yılın otomobili belli oldu
Süper Lig'de yılın bombası: Abdullah Avcı
Dünyanın en yüksek dağında büyük şüphe!
Ekonomi için önemli veri açıklandı!
Erdoğan'ı karşılamak için gelmişlerdi, izdiham çıkınca ortalık karıştı
Üsse sızmaya çalışan PKK'lı teröristleri tank vurdu
Yıllar önce gayrimeşru bebeğini attığı derede canına kıydı
Savaş çığlıkları altını uçurdu, fiyatlar tutulamıyor
İşte PKK'lı hainlerin saldırdığı tünel
Öğrencinin canlı yayında sorduğu soru Erdoğan'ı güldürdü
Referandum öncesi Şahan'dan dikkat çeken paylaşım