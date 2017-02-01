Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ı bu akşam saat 19:30'da kabul edeceği öğrenildi.

GÖRÜŞME RESMİ PROGRAMDA YOK

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bugünkü programlarında görüşmeye dair herhangi bir bilgi yer almıyordu.

Başbakan Yıldırım'ın AK Parti MYK toplantısının ardından Beştepe'ye gideceği belirtildi.

MASADA REFERANDUM VAR

Habertürk muhabiri Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre görüşmede referandum çalışmaları ele alınacak. Öte yandan toplantıya bazı bakanların da katılması bekleniyor. Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ve Başbakan Yıldırım'ın bugünkü programında bu görüşme yer almıyordu.