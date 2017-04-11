Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesini Anlatarak, "Otel Sahibi...
IHAAW213232-SIY/11-04-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, “Otel sahibi arkadaşım, ‘Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi’ deyince ben, ‘Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam’ dedim” diye konuştu.
IHAAW213232-SIY/11-04-2017
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, "Otel sahibi arkadaşım, 'Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi' deyince ben, 'Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam' dedim" diye konuştu. 11.04.2017 21: 32: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL
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