Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesini Anlatarak, "Otel Sahibi...

IHAAW213232-SIY/11-04-2017 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, “Otel sahibi arkadaşım, ‘Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi’ deyince ben, ‘Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam’ dedim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesini Anlatarak,

IHAAW213232-SIY/11-04-2017

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, "Otel sahibi arkadaşım, 'Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi' deyince ben, 'Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam' dedim" diye konuştu. 11.04.2017 21: 32: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

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