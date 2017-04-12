Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz' toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; Bugüne kadar onların acısını azaltmak, milletimizin ve devletimizin kendilerine olan şükran borcunu ifa etmek için birçok düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Şehit yakını ve gazilerimizin tam 45 ana başlık altına toplanmış hakları bulunuyor. Güncel ihtiyaçlar belirdikçe gazi v...