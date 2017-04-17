Cumhurbaşkanı Özal'ın Vefatının 24'üncü Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, seksenli yıllarda Türkiye'de demokrasinin canlanmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, Özal'ın milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti.



Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Özal'ın milletin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, Özal'ın Türkiye'nin kalkınmasına katkıları, değerli icraat ve hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edileceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Seksenli yıllarda ülkemizde demokrasinin tekrar canlanmasında da önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 24'üncü yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor; kendisini saygıyla anıyorum."