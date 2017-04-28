Cumhurbaşkanı'nın Mitingine Giden Zihinsel Engelli Fatih 20 Gündür Kayıp

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir Gündoğdu'da 9 Nisan'daki mitingine katılan zihinsel engelli 43 yaşındaki Fatih Arslan'dan halen haber alınamıyor. Kayıp başvurusu yapan ailesi, yetkililere seslenip yardım çağrısında bulundu.



Kınık Aşağı Mahalle'de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Arslan, zihinsel engelli oğlu Fatih Arslan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 9 Nisan'da İzmir Gündoğdu'daki mitingi sonrası kaybolduğunu belirterek, polise başvurdu. Kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan güvenlik güçleri, Arslan'a ulaşamadı.



AİLE MERAKTA



Damadı Metin Uslu'yu 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden faciasında kaybettiğini söyleyen kayıp engellinin babası Mehmet Arslan, "9 Nisan sabahı saat 11.00'de evde kahvaltı yaptık. Daha sonra evden çıkarak, Kınık Meydanı'nda miting için toplanan araçlardan birine binip gitmiş. Akşam araçlar saat 20.30-21.00 sıralarında döndü. Ama Fatih eve gelmedi. Oğlum o günden beri kayıp. Dışarıdan engelli gibi görünmüyor. Konuşma sorunu var. Kendini ifade edemiyor. Nerede besleniyor, nasıl ihtiyaçlarını karşılıyor bilemiyoruz. Yetkililerden bulunabilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.



Fatih'in kız kardeşi 38 yaşındaki Aysel Uslu ise ağabeyinin yemek bile isteyemez bir durumda olduğunu, çok merak ettiklerini ve bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.



Dayısının bulunabilmesi için yetkililere başvurulduğunu ama sonuç alamadıklarını ifade eden 18 yaşındaki Büşra Uslu da "Dayım davulu severdi. Meydana gitti. Alana mitinge gitmek üzere 55 tane dolmuş geldi. Burada kimin aracına bindiği belli değil. Götüren de ortaya çıkmıyor. Herkes 'Ben götürmedim' diyor. Hatta bir ara bize inanmadılar bile. Ancak kendisini miting alanında görenler olmuş. Miting dönüşü sahip çıkılmadığını düşünüyorum" diye konuştu.



- İzmir