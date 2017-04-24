Cumhurbaşkanı'na Suikast Timi Davasının 2'nci Duruşması Başladı (4)

"ALKOL KULLANIP, İBADET KONUSUNDA ELEŞTİRİ YAPIYORLARDI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 47 sanığın yargılandığı davada Kara Pilot Albay Murat Bağ, Üsteğmen Serkan Çoban ve Teknisyen Yasin Sağkol, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.



İfadesinde 15 Temmuz görevini tatbikat yada VİP uçuşu olarak değerlendirdiğini anlatan Albay Murat Bağ, "Nereye uçacağımız paylaşılmadı. Kendi kendime neden bize güvenilmiyor diye düşündüm. Alaydan evime gittim. Televizyonda boğaz köprüsünün kapatıldığını, Ankara'da patlamalar ve jetlerin uçtuğunu gördüm. Sürekli yorum yapıyordum. Bizim helikopterlerin Çiğli'de olduğunu öğrendim. Murat Dağlı (Albay) saat 23.00 sıralarında beni aradı ve alaya gelmemi istedi. Misafirlerim olduğunu söyledim. Bahattin Akgün'ü (Yarbay) aradım ve ortalığın karıştığını, değişik şeyler olduğunu söyledi. Darbe mesajının Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderildiğini öğrendim. İlerleyen saatte MİT'teki arkadaşımı aradım. Kendisi bana malum yapının darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Tekrar Bahattin Akgün'ü aradım ve kendisi helikopteri arızalandırdığını söyledi. Biran önce oradan ayrılmalarını söyledim. Ege Ordu Komutanı beni aradı ve neredesin diye sordu. Jandarmadan destek almamızı istedi. Bunun üzerine alaya geçtim" dedi.



"ŞOK OLDUĞUM İSİMLER TUTUKLANDI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'ın FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasından bilgi sahibi misiniz sorusu üzerine Yarbay Bağ, "Bu olaylar ortaya çıkınca ve kişiler netleşince taşlar yerine oturuyor. Şok olduğum isimler çıktı. Her şeyin farkına sonradan vardım. Tutuklanan isimlerden bazıları daha önceden alkol kullanmaları, ibadet konusunda eleştiriler yapmaları beni sonradan uyandırdı. Yanlarında oturduğum zaman bu kişiler sürekli bu muhabbetlerde bulunuyordu. Kendileri tutuklanınca olayın farkına vardım" dedi.



"EVET UÇMAYACAĞIM"



Diğer tanık Kara Pilot Üsteğmen Serkan Çoban da ifadesinde, "Birinci pilotumuz geldiğinde 'Marmaris'e gidecek 3 tane silahlı helikopteri biz de boş olarak takip edeceğiz' dedi. O an ne yapmam gerektiğini düşündüm, yapabileceğim tek şey helikopter çalıştıktan sonra helikopterin motorlarını alarak bir gecikme sağlamaktı başka da bir şey yoktu. 1'inci pilota söylemeden motorları susturdum. Motor susturduğunuzda da yeniden çalıştırmak için minimum 15 dakika geçmesi lazım. Daha sonra 1'inci pilotum 'ne yapıyorsun' diye sordu, 'ben uçmuyorum' dedim. 'Yazılı emir var uçmayacak mısın' diye yeniden sordu ben 'evet uçmayacağım' dedim. Daha sonra teknisyene de bunu teyit ettirdi. Canım pahasına uçmadım" dedi.



"TELEVİZYONDA GÖRDÜKLERİME İNANAMADIM"



Bakım Teknisyeni Yasin Sağkol, "Hacı İbrahim yüzbaşıya nereye uçacağımızı sordum ve bilmediğini söyledi. Çiğli'ye iniş yaptık. Pilotlar helikopterleri çalıştırmak için yerlerini aldı. Bende dışarıda helikopterlerin çalışmasını gözlemledim. Birkaç kez silah sesleri geldi. Helikoptere gelen üniformalı kişiler olduğunu gördüm. Yarbay Bahattin Akgün, kanunsuz işler olduğunu ve burayı terk etmemizi söyledi. Gaziemir'e indik. Helikopteri hangara çektim ve emniyete aldım. Televizyonda gördüklerime inanamıyordum. Sabah saat 06.30'a haberleri izledim" dedi.



Duruşma yarın saat 09.15'te kaldığı yerden devam edecek.



Cavit AKGÜN / MUĞLA,