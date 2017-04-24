Cumhurbaşkanı'na Suikast Timi Davasının 2'nci Duruşması Başladı (3)

"ÜST RÜTBELİLER VE ALT RÜTBELİLER AYRI OTURDU"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 47 sanığın yagılandığı davaya verilen aranın ardından İzmir'de bulunan Arama Kurtarma Helikopteri Pilotu Yüzbaşı Hakan Yukarki, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi. Yüzbaşı Hakan Yukarki, şöyle dedi:



"14 Temmuz akşamı, ertesi gün VIP uçuşu yapılacağı söylendi. Biz de gece planlaması için hazırlık yaptık. 15 Temmuz saat 15.30 sıralarında yedek helikopter olarak uçacağım söylendi. Saat 16.00 sıralarında mesaiye geldim. Yarbay Murat Bağ'dan görev yeri konusunda bilgi almak istedim, ancak öğrenemedim. Saat 21.45'te helikopter başı yaptık. Çiğli'ye iniş yaptık. Yaklaşık burada 1 saat bekledik. Üst rütbeliler ve alt rütbeliler ayrı yerlerde oturdu. Albay Murat Dağlı bana Ege Ordu Komutanlığı'na gidilip personel alınacağını söyledi. Ege Ordu Komutanlığı'na iniş yaptık ve VIP'te kimsenin olmadığını Albay Murat Dağlı'ya mesaj attım. Telefonla arayarak Çiğli'ye dönmemi istedi. Çiğli'de 30-35 kişilik silahlı timi gördüm. Gökhan Şahin Sönmezateş (tuğgenaral) koordinat kağıdı verdi ve personelin buraya gideceğini söyledi. Serkan Çoban (üsteğmen) yanıma gelerek internette olumsuz haberler gördüğünü söyledi. 'Ters bir şeyler oluyor. Bizi pisliğin içine sokacaklar' dedi. Bundan dolayı uçmayacağını ifade etti. Helikopterler 02.30 sıralarında kalkış yaptıktan sonra bizde telsizleri kapatıp hızlı bir şekilde Gaziemir Meydanı'na geri döndük. Şu an da tutuklu bulanan Haydar Murat Özden'in (üsteğmen) suçsuz olduğunu da belirtmek istiyorum. Olaylardan habersiz olduğuna inanıyorum. Murat Dağlı'nın görevi bildiğini düşünüyorum. Bilmeseydi mutlaka yardımcıları ile konuyu paylaşırdı."



Yüzbaşı Yukarki'nin dinlenmesinin ardından duruşmaya 5 dakika ara verildi. Aranın ardından diğer tanıkların dinlenmesine devam edileceği bildirildi.



Cavit AKGÜN/MUĞLA,