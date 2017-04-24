Cumhurbaşkanı'na Suikast Timi Davasının 2'nci Duruşması Başladı (2)

PİLOT YARBAY'DAN ŞOK İFADELER.

Cumhurbaşkanı'na Suikast Timi Davasının 2'nci Duruşması Başladı (2)

PİLOT YARBAY'DAN ŞOK İFADELER

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