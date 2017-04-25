Cumhurbaşkanı'na Suikast Timi Davasına İkinci Günde Devam Edildi (3)

MAHKEMEDE BİLİRKİŞİ TARTIŞMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı dava sürüyor.



15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'e ilk müdahaleyi yapan Marmaris Ahu Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Erdal Doğru ile Muğla Adli Tıp Kurumu'nda Eker'in otopsisini yapan Dr. Bülent Savran tanık olarak dinlendi. Sanık ve avukatlarının, "Otopsi yapan bir kişinin bilirkişi olması kabul edilebilir bir şey değil" itirazı üzerine mahkeme heyeti, Savran'ın bilirkişi olarak değil, tanık olarak ifade vermesi yönünde karar verdi.



"KESİCİ YARA İZİ VARDI"



Şehit polis Nedip Cengiz Eker'in vücudunda barut izi görmediğini anlatan Dr. Doğru, "Turban Otel yetkilileri hastanemizi arayarak yaralılar olduğunu söyledi. Bölgeye gittiğimizde havada helikopter vardı. Ateş sesleri geliyordu. Burada yaralı yok, kaçın dediler. Şoförle birlikte Turban Kavşağı yönüne gittik. Sağlık memurunu indirdim. Polis ekipleri ile karşılaştık. Otel bölgesinde yaralı olduğunu söylediler. Ambulansa binen polisler ile yolumuza devam ettik. Zırhlı bir araç içerisinde bulunan rahmetli Nedip Cengiz Eker'i bize teslim ettiler. İlk müdahalede bulundum. Ancak Eker'i aldığımız zaman ölüydü. Ayrıca iki de yaralı verdiler. Daha sonra rahmetliyi ve yaralıları alarak hastaneye geldik. Sol göğüs üzerinde kesici alet yarası izi vardı. Barut izi görmedim. Mermi girişine ve çıkışına rastlamadım" dedi.



MERMİ UZUN NAMLULU SİLAHTAN ÇIKMIŞ



Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Dr. Bülent Savran ise ifadesinde, "Uzman olmayan hekim arkadaşlarımız yarayı farklı şekilde değerlendirebilir. Mermi çekirdeği uzun namlulu silahtan çıkmış. Hafif meyilli bir şekilde merminin vücuda girdiğini tespit ettim. Nedip Cengiz Eker'in bütün olarak değerlendirmesinde yüzünde meydana gelen sıyrıklar darp değil, düşme sonucu oluşmuş. Kurumumuzda yeterli ekipmana sahibiz" dedi.



Duruşma, yarın saat 09.30 da gizli tanıkların SEGBİS ile dinlenmesiyle devam edecek.







Cavit AKGÜN / MUĞLA,