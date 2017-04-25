Cumhurbaşkanı'na Suikast Timi Davasına İkinci Günde Devam Edildi (2)

VALİ ÇİÇEK, TANIK OLARAK DİNLENDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada Muğla Valisi Amir Çiçek tanık olarak dinlendi. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurularak duruşmada tanık olarak ifade veren Vali Amir Çiçek, 15 Temmuz olaylarını Dalyan'da düğünde bulunduğu sırada korumasından öğrendiğini söyledi. Vali Çiçek, şunları anlattı:



"Marmaris'e Cumhurbaşkanımızın yanına giderken, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya darbe girişimi olduğu bilgisini verdi. Tüm polis ekiplerini Marmaris sevk ettirdim. Gerekli tedbirler alındı. Benim emrim dışında hiçbir şey yapılmaması için talimat verdim. Cumhurbaşkanımız ile otelde görüşmek istedim. Talebim uygun görüldü. Krizi yönetmeye çalıştım. Saat 01.20'de Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. Cumhurbaşkanımızın oradan ayrılması gerekiyordu. Dalaman Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti. Muğla'ya dönüş yaptık. 3 helikopterin oteller bölgesine iniş yaptığı bilgisi geldi. Gerekli müdahalenin yapılması konusunda talimat verdim. Bu aşamadan sonra çatışma çıktı. Muğla protokolü olarak kriz masasında toplandık. Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'dan helikoptere yakıt vermemeleri için tüm askeri birliklerdeki rütbelileri aramasını istedim. Telefonda Yüzbaşı Bahadır Cenk Avcı'ya gelen helikopterlere yakıt vermemesini, verirse hesabının sorulacağını söyledim. Uyarılarımıza rağmen helikopterin birine yakıt desteği sağlamış. Imsık Hava Meydanı'ndaki komutanlara da yakıt vermeyin talimatında bulunduk. Yakıtı alamayınca uçuşu sağlayamadılar. Otelde çatışma olurken yaralımızı almaya giden ambulansa ateş açıldığı bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir, Antalya, Aydın illerindeki valilerden Özel Harekat ekibi desteği istedim. Polis memuru Nedip Cengiz Eker bunların kurşunuyla şehit oldu. İhanet çeteleri ormana kaçmaya başladı. 31 Temmuz'da hepsini yakaladık ve adalete teslim ettik."



'İHANET ÇETESİ KELİMESİNİ DÜZELTİR MİSİNİZ?'



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un "Valim, yargılama devam ediyor. İhanet çetesi cümlesini geri alır mısınız" sözü üzerine Vali Çiçek ise "Suikast timi olarak düzeltiyorum" dedi.



Sanık avukatlarının, "Sayın Vali, grubu neye göre suikast timi olarak değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Muğla Valisi Amir Çiçek de "Orada 2 şehidimiz var. Deliller dosyada mevcut" dedi.



Vali Çiçek ifadesinde, "Marmaris'i 10-15 kilometre geçtikten sonra saat 01.30 sıralarında Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper'i aradım. 'Komutanım, ters giden bir şeyler var. Durum nedir?' diye sordum. 'Ne varmış ya' gibi ters cevap aldıktan sonra moralim bozuldu, telefonu kapattım" dedi.



MENFEZDE YAKALANAN KUZU'YA UYARI



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, Yüzbaşı Mehmet Öztürk ile darbe girişiminin ardından bir menfezde yakalanarak gözaltına alınan askerlerden biri olan astsubay Zekeriya Kuzu'ya, "Kendi aranızda konuşmayın" uyarısında bulundu.



Duruşmada, diğer tanıkların dinlenmesine geçildi.



