Cumhurbaşkanı'na Suikast Timi Davasına İkinci Günde Devam Edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2'nci duruşmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın suikasta gelen helikoptere yakıt verdiğini belirtip, "Tezcan Kızılelma'dan (Tuğamiral) emir aldığını söyledi. 'Yakıtı verdim, helikopter uçtu gitti' dedi. Başsavcımız (Necip Topuz) elini masaya vurarak 'Yanlış yaptı' dedi ve hakkında gerekenin yapılacağını söyledi" diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu olarak düzenlenen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Toplantı Salonu'nda devam edildi. Tutuklu sanıkların cezaevi araçlarıyla getirilmesinden önce Özel Harekat polisleri çevre binaların çatılarında önlem aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de müdahillik talebi kabul edilen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, tanıklardan bugün ilk olarak Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'ı dinledi. '15 Temmuz'un kahraman komutanı' olarak anılan Albay Özfidan ifadesinde, şöyle dedi:



"O gece Kriz Yönetim Merkezi'nde sayın Valimiz, Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanı ve Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile beraberdik. Saat 03.15 sıralarında Marmaris'e bir otele helikopter yaklaştığı bilgisi geldi. O ortamda askeri personel bendim. Helikopterin nereden geldiği konusunda araştırma çalışmalarına başladım. Yardımcım Cafer albayı aradım. Helikopterden etrafa ateş açıldığını söyledi. Bölgemizdeki rütbeli askeri personel ile helikopterlerin teşhisi konusunda çabalarım oldu. Cenk Bahadır Avcı (Kurmay Albay) bir helikopterin meydanlarına indiğini, sonrasında kalkış yaptığını söyledi. Tedbirini almasını söyledim. İkinci bir helikopterin iniş yaptığını, dost helikopter olduğunu ve takip için geldiğini söyledi. Vali Bey'in yanımda olduğunu söyledim. Vali Bey kendisiyle telefonla görüşüp, 'Sakın yakıt verme' dedi. Nasıl yaparsanız yapın bu adamları burada tutun uyarısında bulundum. Yakıt vereceğini söyledi. 'Başını belaya sokarsın' uyarısında bulundum. Tezcan Kızılelma'dan (Tuğamiral) emir aldığını söyledi. 'Yakıtı verdim, helikopter uçtu' dedi. Başsavcı, elini masaya vurup, 'Yanlış yaptı' deyip, bu kişi hakkında gerekenin yapılacağını söyledi. Imsık Hava Meydanı'ndaki yetkililer ile temasa geçtik, yakıt verme konusunda yardımcı olmamalarını söyledik. Cumhurbaşkanımızın özel program nedeniyle ailesi ile birlikte Muğla il sınırları içerisinde olduğunu biliyorduk. Ancak nokta olarak kendilerinin nerede kaldığını bilmiyorduk. 13 ilçe, 34 karakolun kontrolünü sağladım."



DURUŞMADA NOT KAĞIDI TARTIŞMASI



Albay Özfidan'ın elindeki kağıda bakarak ifade vermesi sanık avukatlarının tepkisine neden oldu. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ araya girip, "İnsaf ya. O gün yaşadıklarını dakika dakika nasıl aklında tutsun" derken, Özfidan ise, "Bildiklerimi doğru anlatmam ve herkese yardımcı olmam için hatırladıklarımı not aldım" dedi.



"ORAYA HAVUÇ, BURAYA SOPA"



Bu arada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'dan söz alarak ayağa kalkan sanık Yüzbaşı Ergün Şahin, "Önyargılı davranıyorsunuz. Oraya havuç, buraya sopa. Siz ne kadar çok bizi mahkemeden atmakla tehdit ediyorsunuz. Soru sormamız engelleniyor. Bunun için soru sormayacağım" dedi. Başkan Baştoğ ise, "Kesinlikle bu sözlerinizi kabul etmiyorum. Soru sormak için söz veriyorum. Ancak sürekli açıklamalarda bulunuyorsun" dedi.



Duruşmada, diğer tanıkların dinlenmesine geçildi. - Muğla