Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimi Davasında Tanıklar Dinleniyor

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının ikinci duruşması başladı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda başlayan ve Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanıklar dinlenecek.



44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 11 Mart'ta verilen ara kararda, tutuklu 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. İkinci duruşma öncesi davanın görüleceği Muğla Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, emniyet ekipleri davanın görüleceği bina ve yakın çevredeki binaların çatı katlarında önlem aldı. Duruşma öncesi jandarma bomba arama köpekleri de duruşma salonunda ve bina çevresinde arama yaptı.



FETÖ'nün suikast timi tutuklu bulundukları Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden geniş güvenlik önlemi altında duruşma salonuna getirildi. Cezaevi araçları ile duruşma salonunun bodrum katına kadar indirilen sanıklar, buradan duruşma salonuna alındı. - MUĞLA