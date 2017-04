Cumhurbaşkanı'na Suikast Girişimi Davasında 155 Polis Kayıtları Okundu

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele düzenlenen saldırıyla ilgili polis 155 kayıtlarının dökümleri, mahkeme tarafından açıklandı. Helikopterlerin Marmaris'e gelişiyle ilgili 155'e yapılan ilk ihbarın saat 03.03'te, helikopterlerden ilk ateşin ise saat 03.15'te açıldığı ihbarı yapıldığı açıklandı. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında mahkeme heyeti, 15 Temmuz tarihli Marmaris'te yaşanan suikast girişimiyle ilgili 155 polis kayıtlarını açıkladı. 155 kayıtlarında suikast timinin Marmaris'e gelişi, helikopterden ateş açılması ve polis memurlarının şehit edilmesiyle ilgili kayıtlar okundu.



155 polis hattına gelen ihbarlar



Saat 03.03: (ihbarcı) Abi helikopterler geliyor, askeri helikopterler, bilginiz olsun.



(operatör) Emniyete doğru mu geliyor?



(ihbarcı) Bilmiyorum, havada 2-3 helikopter var size doğru geliyor.



Saat 03.06: Case de Maris etrafında helikopterler alçak uçuş yapıyor.



Saat 03.15: Banu Otel tarafına helikopterlerden ateş açıyorlar.



Saat 03.17: İki ışıksız helikopter geçti askeri bilginiz var mı?



Saati belli değil: Yazıcı Otel'in arka tarafına helikopter inmeye çalışıyor durum nedir?



Saat 03.25: Helikopterler şu an Clup Yazıcı Turban Otel'e indiler, ateş açıyor sivillere, Skorsy helikopteri indi kimi görse ateş açıyorlar.



Saat 03.29: Turban üzerinde helikopterler uçuyor, Case de Maris bahçesine indiler, ateş açıyorlar, şu an polis burada polis yok.



Saat 03.40: Ateş sesleri var, bomba sesleri geliyor.



Saat 03: 56: Polis memuru vuruldu ambulans gönderin.



Saat 04: 35: Ambulans yaralıyı aldı ve ayrıldı.



"H.E. DUALARI" YAZILI KAĞIT



Deliller arasında yer alan ve saldırıda göğsünden yaralanan tutuklu sanık Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez'in üzerinden çıkan ve 'Hoca efendi duaları' olarak değerlendirilen 'H.E. duaları' yazılı kağıt gösterildi. Mahkeme Başkanı, Gülmez'in üzerinden çıkan 'sultana uy, zalimden korkma', 'cihad', 'korku anında' ve 'hizbul hasin' ara başlıklarının bulunduğu, 'Sultan zaliminden korkma, Allah benim kulumu Tayyip Erdoğan ve taraflarının şerrinden Allah'a sığınırım' ibarelerinin bulunduğu kağıdı okudu. Not yazılı kağıdı inceleyen tutuklu sanık Haldun Gülmez, bu kağıdın kendisine ait olmadığını söyledi. Bunun üzerine söz alan mahkemenin Cumhuriyet Savcısı, bu kağıdın sedye üstünde yapılan üst aramasında ele geçirildiğini söyledi.



SÖNMEZATEŞ, RADAR KAYITLARINI İZLEDİ



16 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den kalkan ve darbecileri taşıyan helikopterlerin radar kayıtları, suikast timinin başında yer aldığı ileri sürülen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e izlettirildi. Ekranda helikopterlerin Marmaris üzerindeki hareketlerini izleyen Sönmezateş kayıtlar ile ilgili konuşmadı.



MAK'ÇI ASKERDEN KUZU'YA FETÖ SUÇLAMASI



'Paşa' lakaplı sanık Zekeriya Kuzu ilgili Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görevli Olcay Kurt'un mahkeme tarafından alınan yazılı ifadesi okundu. Kurt yazılı ifadesinde, Zekeriya Kuzu ile 8 yıl çalıştığını belirterek, "MAK Timini bizden ve bizden olmayanlar diye ikiye böldü. Kendi timinde başarılı olamayanları rütbe terfi ettirdi, rütbe terfi hak edenlere de rütbe vermedi, 'bize katılırsanız sizin de yolunuz açılır.' O zaman anladım ki Kuzu ve timi FETÖ/PDY üyesidir" dedi.



(Bekir Tosun /İHA)