Cumhurbaşkanı'na Suikast Davasının 2'nci Duruşması 24 Nisan'da
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması 24 Nisan'da başlayacak.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması 24 Nisan'da başlayacak.
Muğla Adliyesi'nin fiziki koşullarından dolayı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu'nda yapılan Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın 2'nci duruşması,önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasında, mahkeme heyeti tanıkları dinleyecek.
İzmir'deki askeri birliklerde görevli oldukları anlaşılan tanıklar Bahattin Akgül, Murat Bağ, Hakan Yukarki, Serkan Çoban ve Yasin Sağkol, duruşmanın ilk günü dinlenecek. Muğla Valisi Amir Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ise 25 Nisan'daki duruşmada, darbe girişimi gecesi yaşananları anlatacağı öğrenildi. - Muğla