Cumhurbaşkanı'na Suikast Çağrısı Yapan Fransız Siyasetçi Hakkında Suç Duyurusu

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Aydın İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast çağrısı yapan Fransız siyasetçi Philippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu.



Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Aydın İl Başkanlığı, katıldığı bir televizyon kanalında "Gördüğümüz kadarıyla hukuki yol kapandı. ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayalım" şeklinde açıklama yapan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü uzmanı Philippe Moreau Defarges'in tahrik içeren sözleri üzerine harekete geçti. Derneğin Aydın İl Başkanı Orhan Aşık, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aydın Adliyesine gelerek Defarges hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Adliye çıkışında bir açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Gülşen Yetiş, "Bugün burada, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi hakkında, hadsizce, ahlaksızca ve kan dondurucu açıklamalarda bulunan sözde siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges'i kınamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Biraz önce Aydın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletmiş olduğumuz suç duyurumuzda da belirttiğimiz gibi, Batı'da artık psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entelektüel bir aydın kılığına bürünen, vahşi, kan sevici Defarges'in alçakça ve haince yaptığı açıklamalardan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği olarak rahatsızlık duyduğumuzu belirtiyor, bu konuda tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz" diye konuştu.



"Bu sözler bana Marmaris'i hatırlattı"



15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleşen suikast girişimini hatırlatan İl Başkanı Orhan Aşık ise şöyle konuştu:



"Fransız siyasetçinin bu söylemleri bana 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik Marmaris'te gerçekleşen suikast girişimini hatırlattı. Fikr-i Asım Derneği olarak biz her zaman reisimizin yanında olacağız, devletimizin yanında olacağız. Milletimizle beraber ne gerekiyorsa yapacağız ve sonuna kadar sokaklardayız. Nöbetimizi sürdürüyoruz. Aydın'dan reisimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz." - AYDIN