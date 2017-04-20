Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddiasına 6 Tutuklama

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, referandum sonuçlarının açıklanması ardından sevinç gösterilerinde bulunmak üzere araçlarıyla tura çıkan bir grup AK Partli'nin önünü kesip, devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si yaşı küçük toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.



Alsancak semtinde, 1'inci Kordon'da referandumda 'Evet' çıkmasını kutlayan ve araçlarıyla şehir turu atıp sevinç gösterisinde bulunan bir grup AK Partili'nin önünü, iddiaya göre başka bir grup kesti. Devlet büyükleriyle AK Partililere hakaret ettiği öne sürülen gruptakiler, daha sonra uzaklaştı. Şikayet üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından bu kişilerin kimliklerini belirleyen polis, geçen salı sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si yaşı küçük 8 kişi gözaltına alındı.



6 KİŞİ TUTUKLANDI



İşlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. İfadeleri alınan yaşı küçük 2 kişinin ise tutuklanmaları isztemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri bildirildi. - İzmir