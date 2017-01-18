Cumhurbaşkanı'na Hakaret Ettiği İddia Edilen Halkevi Üyeleri Serbest Bırakıldı

ADANA'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Halkevleri üyesi 3 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan İlçesi'nde bildiri dağıtın Adana Halkevi üyesi H.K.B., N.Ş.M. ile D. A.'yı gözaltına aldı. Bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - Adana