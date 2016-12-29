Cumhurbaşkanı'na Hakaret Ettiği İddia Edilen Öğretim Görevlisi Görevden Uzaklaştırıldı

ELAZIĞ (İHA) – Fırat Üniversitesi'nde sınavda sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini kastederek hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı.



Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) bir öğretim görevlisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini kastederek öğrencilere sorduğu skandal nitelikli sınav sorusuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "29 Aralık 2016 tarihinde üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde dört farklı programın Temel Hukuk ortak dersi final sınavında Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun tarafından sorulan sorularda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla, sınav iptal edilmiş ve ilgili şahıs hakkında 2547 sayılı kanunun 53. maddesi kapsamında soruşturma açılarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ