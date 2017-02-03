Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şahsın Evinde 2 Adet Pompalı Tüfek ve 960 Gram Kubar Esrar Bulundu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahsın evinde 2 adet pompalı tüfek 960 gram kubar esrar bulundu.



Bozüyük Cumhuriyet Savcılığının arama kararı ile Cumhurbaşkanına hakaret eden G.Ö. isimli şahsın evinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, 2 adet pompalı tüfek ve 960 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme timine teslim edildi. Şahıs Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine gözaltına alındı. - BİLECİK