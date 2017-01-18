Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden 3 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kayseri'de, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 3 kişi ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 2 kişi hakkında işlem yapıldı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Aralık 2016 ve 15 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili olarak 17 olayda 17 şahsa, Türk Ceza Kanunu 132.madde Haberleşmenin Gizliliğini ihlal ile ilgili olarak 1 olayda 4 şahsa, Türk Ceza Kanunu 187. Madde "Kişilerin Hayat Sağılığını Tehlikeye Sokmak" ile ilgili olarak 1 olayda 1 şahsa, Türk Ceza Kanunu 125. Madde "Basın Yoluyla Hakaret" ile ilgili olarak 1 olayda 1 şahsa, Türk Ceza Kanunu 267. Madde ile ilgili olarak 1 olayda 1 şahsa, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlarıyla ilgili olarak 3 olayda 3 şahsa ve Türk Ceza Kanunu 216. Madde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ile ilgili olarak 2 olayda 2 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.



Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 7'si basın açıklaması, 1'i genel kurul kongre olmak üzere toplam 8 konunun işlem ve takibinin yapıldığı kaydedildi. - KAYSERİ