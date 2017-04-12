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Cumhurbaşkanı'na Fındık Raporu Hazırlandı
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Cumhurbaşkanı'na Fındık Raporu Hazırlandı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmak üzere bir rapor hazırlanması amacıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı'na Fındık Raporu Hazırlandı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere bir rapor hazırlanması amacıyla bir araya geldi.

OTSO Meclis Başkan Vekili Evren Enginyurt'un başkanlık ettiği toplantıda iş adamları fındıktaki sorunun iki ana konuda toplandığına dikkat çekti. Toplantıda söz alan iş adamı Şemsettin Candan, fındıkta tekelleşmenin söz konusu olduğunu ve üretici ile fındık alım-satım işi yapan orta dereceli iş adamlarının da sığınacağı tek kapının devlet kapısı olduğuna dikkat çekti. Candan, "Fındıkta tekelleşmenin kırılması ve fındık fiyatlarına karşı devletin müdahale alımı yapması bugünkü sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır" dedi.

OTSO Meclis Başkanı Evren Enginyurt, hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde kendisine sunulacağını belirtti. - ORDU

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