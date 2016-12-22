CUMHURBAŞKANLIĞI, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır."
Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı
CUMHURBAŞKANLIĞI, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads