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Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı

Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı

CUMHURBAŞKANLIĞI, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğini Onayladı

CUMHURBAŞKANLIĞI, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Yükseköğretim Kurulu Üyeliğinin onaylandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır."

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