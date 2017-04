Cumhurbaşkanı İstedi Büyükşehir Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ilçeye verdiği doğalgaz müjdesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı Olağan Genel Toplantısının 2. birleşimi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplanan Meclis gündemin 3. maddesinde yer alan kent merkezi dışındaki 4 ilçeye doğalgaz getirilmesi konusunu görüştü. Geçen ay toplu açılış töreni için Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tavas, Serinhisar, Acıpayam ve Sarayköy'e doğalgaz müjdesini vermesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında gündeme alınan madde meclisten geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğalgaz hatlarının hemen hemen şehir merkezindeki yapıların tamamının önünden geçtiğini belirterek artık ilçelerin doğalgaz talep etmeye başladığını, bunun ilk etabında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de katıldığı toplu açılış töreni sırasında bunun müjdesini ve talimatını verdiğini söyledi.



"Bir an önce doğalgaza kavuşturmuş olacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Tavas, Serinhisar, Acıpayam ve Sarayköy'e doğalgaz bağlantılarının yapılması konusunda EPDK'nın da hızla harekete geçerek faaliyetlerine başladığını ifade eden Başkan Zolan, "Doğalgazın getirilmesi noktasında belediye olarak yol kazım ücreti alıyorduk. Söz konusu 4 ilçemizde o ücreti almama ve kazılan yerlerinde iş bittikten sonra üst yapısını yapma noktasında bir kararımız olsun istedik. Bu işe destek olmak ve hızlandırmak istiyoruz. Böylece bu bölgelerimizi de bir an önce doğalgaza kavuşturmuş olacağız" dedi.



"Yatırım bu yıl pas geçilirse 8 yıl daha ötelenebilir"



Başkan Zolan, "Bu yatırımların hemen başlanması ve hızlanması noktasında ivme kazandırmasını istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat kesin yapılması gereken bir iştir. Cumhurbaşkanımızın Denizli'ye gelişinde 4 ilçemiz için verdiği doğalgaz talimatı bile çok büyük bir kazançtır" diye konuştu. Söz konusu yatırımın bir defa pas geçilmesi durumunda bir daha gündeme alınmasının 8 yılı alabileceğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Onun için her şeyi zamanında sıcağı sıcağına yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Honaz'da karara dahil edildi



Başkan Zolan, kararın görüşülmesi sırasında Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'nun, "Honaz doğalgaza kavuştu Allah razı olsun. Ancak çok az bir bölüm daha kaldı. Honaz'ı da bu madde kapsamına alırsak ilgili şirket daha hızlı hareket edecektir. Bu konuda halkımızın yoğun bir talebi var" önerisini yerinde bularak, ilgili maddeye Honaz'ın da dahil edilmesini istedi. - DENİZLİ