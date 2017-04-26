Cumhurbaşkanı ile Buluşan Küçük Ressam Hayalini Gerçekleştirdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi resmettiği tablosunu külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Diyarbakırlı 6'ncı sınıf öğrencisi Dilara Özdemir, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.



Diyarbakır Bilfen Okulları 6'ncı sınıf öğrencisi Dilara Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi resmettiği tablosunu külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verebilmenin mutluluğunu yaşıyor. 3 gün önce ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine külliyeye giden Özdemir, duygularını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Resim öğretmeni olan babası ve amcalarından etkilenerek resim yapmaya başladığını anlatan Özdemir, kendisi gibi diğer 4 kız kardeşinin de resim yapmayı sevdiğini dile getirdi. Resim yapma hevesinin ailelerinde genetik olduğunu ifade eden Özdemir, "Ben amcalarıma, babama, ablalarıma, anneme bakarak resim yapmaya başladım. Resmimi iki yaşından beri yapıyorum. İki yaşında başladım resim yapmaya. İlk resmimi çizdiğimde babam yetenekli olduğumu söyleyip bana heves verdi. Ben de resimlerimi yaptım, yarışmalara göndermeye başladım. İlk gönderdiğim yarışmada Türkiye birinciliği derecesini aldım. Çok mutlu oldum o zaman. 12 yaşındayım. Bugün üstelik benim doğum günüm resme başladığım onuncu yılım oldu" dedi.



6 defa birinci oldu



Pablo Picasso'yu çok sevdiğini ve onun gibi resimler yapmaya çalıştığını kaydeden Özdemir, 2 kez uluslararası yarışmalarda, 4 kez de Türkiye yarışmalarında birinci olduğunu anlattı. En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resim yapmak olduğunu kaydeden Özdemir, "Ben cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Hep hayalimdi ona bir resim yapmak. Hatta Cumhurbaşkanı bile değil onun kadrosundan bir kişiye resim yapmak benim en büyük hayalimdi. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Nisan'da Diyarbakır'a gelip miting yaptı. Ben mitingde maalesef veremedim ama sonrasında valiliğe girdiğinde ona çok güzel bir resim hediye ettim. O da beni Külliye'ye davet etti. Ama nasip oldu Cumhurbaşkanımıza da resim yaptım, gönderdim. Külliyede asıldı. Çok beğenildi resimlerim" diye konuştu.



"Hayatımın bir parçası olarak kalacak"



İstedikleri ile hedeflerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Özdemir, "Avukat olmayı çok istiyorum. Hakkımızı savunmak istiyorum ama hedefim ise milletvekili olmak. Resim hobi olarak kalmayacak, hayatımın bir parçası olarak kalacak" ifadelerini kullandı.



"Başarıları beni gururlandırıyor"



Dilara'nın en büyük destekçisi olan ve ikinci sınıftan beri de öğretmenliğini yapan Necla Özbay ise şunları kaydetti:



"Dilara'nın ikinci sınıftan beri öğretmeniyim. Şimdi altıncı sınıf. Her konuda desteğimi esirgemedim şimdiye kadar. Onun ikinci annesi sayılırım. Onu çok seviyorum. Onun başarıları beni gururlandırıyor. Nice mutlu başarılara diyeyim. Resim konusunda onu destekledim, yönlendirdim. Çeşitli yorumlar verdim kendisine. Neler yapabilir, nelerde başarılı olabilir? Yapabileceği her şeyi öğreterek, anlatarak, yorumlarını ve kendine özgüvenini sağlayarak bunu başardım." - DİYARBAKIR