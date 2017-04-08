Cumhurbaşkanı Eroğan : Evet Oyu Açık Ara Önde Gidyor

Cumhurbaşkanı Eroğan : Evet oyu açık ara önde gidyor.

Cumhurbaşkanı Eroğan : Evet oyu açık ara önde gidyor...

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