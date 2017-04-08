Cumhurbaşkanı Erdoğan Zamanında Lokanta İşlettiğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nı dilerse lokantaları kapatabilecek" iddiasına cevap verdiği sırada daha önce duyulmayan bir şeyi açıkladı.

"ŞAŞIRACAKSINIZ AMA BEN LOKANTACILIK DA YAPTIM"

"Belki şaşıracaksınız ama ben lokantacılık da yaptım" diyen Erdoğan şunları söyledi:

Ben et mamülleri sektöründe çalıştım. Tabi sadece sucuk değil et mamülleri sektörü dediğimiz zaman orada pastırması var salamı var sosisi var vesaire. Bütün bunları ürettiğimiz firma ve markaidi. Onun dışında da bir ara özellikle işkembe üzerine semtimde Kasımpaşa'da bir arkadaşımla ortaklaşa lokantam oldu.