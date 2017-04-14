Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 55'in Altında Gösterenler de Var. 55- 60 Aralarında Gösterenlerde Var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 55'in altında gösterenler de var. 55- 60 aralarında gösterenlerde var" "Aldıkları paraları dolaylı yollarla dağa gönderiyorlar"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum anket sonuçlarına ilişkin, "Gelen anketlerin hepsi evet istikametinde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 55'in altında gösterenler de var. 55- 60 aralarında gösterenlerde var"
"Aldıkları paraları dolaylı yollarla dağa gönderiyorlar"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum anket sonuçlarına ilişkin, "Gelen anketlerin hepsi evet istikametinde. Oran olarak 55 'in altında gösterenler de var. 55-60 aralarında gösterenlerde var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Konya'da düzenlenen mitingle şehir mitinglerini tamamladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul'da Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de ilçe mitingleri gerçekleştireceğini kaydetti.
Hayır blokunda olanların önemli bir kampanya sürdüremediklerini gördüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde ilk kez rakamsal oran kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var" dedi.
"Aldıkları paraları dolaylı yollarla dağa gönderiyorlar"
AGİT İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link'in Die Welt Gazetesi'ne yaptığı açıklamalara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Buranın başı şu anda bir Alman ve Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu görüyoruz. Sen bir defa HDP'nin üyesi misin? Devlet CHP'ye de para yardımı yapıyor, aynı oran olarak eşit oranda, diğer partilere de HDP'ye de ciddi manada para veriyor. Birinci derecede para alan devletten AK Parti'dir, ikinci derecede CHP'dir, üçüncü derecede HDP'dir. Bunlar aldıkları parayı nerede kullandılar? Seçim kampanyasında mı kullandılar? Bunlar aldıkları paraları dolaylı yollarla dağa gönderiyorlar, sıkıntı burada. Kampanyada harca... Ben hiçbir yerde onların propaganda şeylerini görmüyorum. Niye? Harcamıyorlar, çünkü başka yerlere gitmesi lazım o paranın" ifadelerini kullandı.